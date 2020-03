Negli ultimi giorni non si sta facendo altro che parlare di emergenza Coronavirus. Nel nostro paese, la situazione risulta essere più pressante che mai. Così come per la Cina, anche Apple ha deciso di attuare le sue misure per contribuire alla prevenzione da contagio. Da già due giorni oramai, tutte le sessioni di Today at Apple sono state cancellate in tutti gli store della penisola. Ecco tutti i dettagli a riguardo.

Ebbene sì, anche la casa della mela morsicata ha deciso di dare un contributo per prevenire il contagio da Coronavirus. Se momentaneamente gli store rimarranno ancora aperti (ad eccezione di quello di Oriocenter), sono state cancellate tutte le sessioni di Today at Apple. Rimarranno attive, invece, le prenotazioni per le assistenze ai prodotti.

Apple: Today at Apple cancellati in tutta la penisola fino al 19 marzo

I contagi da Coronavirus in Italia stanno aumentando ad un ritmo impressionante. C’è bisogno che tutti prendano i dovuti provvedimenti per ridurre al minimo il fenomeno. La casa della mela morsicata ha pensato bene di dare un primo contributo abolendo tutte le sessioni di Today at Apple. Al momento, il provvedimento di Cupertino risulta essere valido fino al 19 marzo. Non si escludono, però, possibili rinvii.

Come abbiamo già detto in precedenza, rimangono attivi i servizi di prenotazione per assistenza ai prodotti. Momentaneamente, gli store rimarranno aperti. Se la situazione non dovesse migliorare, Cupertino potrebbe decidere di attuare mosse di sicurezza simili a quelle viste per la Cina. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.