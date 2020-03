La casa della mela morsicata, Apple, ha da poche ore comunicato l’avvio di un nuovo programma di sostituzione gratuita per i suoi prodotti. Questa volta il prodotto incriminato risulta essere solamente uno, iPad Air di terza generazione. Stando a quanto detto dall’azienda, una piccola parte delle unità prodotte presentano un problema di fabbrica al display che li rende lentamente inutilizzabili.

Non è la prima volta che la casa della mela morsicata si vede costretta ad avviare un programma di sostituzione gratuito per i suoi prodotti. Per fortuna, Apple è una delle aziende meglio organizzare nel fronteggiare questioni di questo tipo. Gli iPad difettati verrano sostituiti gratuitamente.

Apple: ecco quali sono gli iPad Air incriminati

Come al solito, Apple ha dato chiari riferimenti in merito ai dispositivi fallati. Si tratta di unità di iPad Air di terza generazione prodotte tra marzo 2019 e ottobre 2019. Stando a quanto riportato, i dispositivi riporterebbero un difetto al display che con il tempo rende inutilizzabile il tablet. I sintomi iniziali sono sfarfallii inspiegabili del display. Questi continuano ad aumentare fino a che lo schermo non si blocca su una schermata bianca. Non c’è nessun modo per risolvere il problema se non procedendo con la sostituzione dell’intero device.

Apple ha fatto sapere che tutti gli utenti che posseggono iPad Air di terza generazione con queste particolari condizioni possono recarsi presso un qualsiasi Apple store o centro autorizzato per ottenere una sostituzione gratuita dell’unità. Ancora una volta, la casa di Cupertino dimostra di avere uno dei servizi di supporto più efficienti sul mercato. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.