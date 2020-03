L’azienda della mela morsicata, Apple, sta affrontando un periodo molto duro a causa dei problemi legati all’emergenza Coronavirus. Nonostante ciò, questa non demorde e continua a lavorare duramente per portare a termine i suoi progetti. Uno dei prodotti più attesi dell’anno è iPhone 12. Nelle scorse ore, sono trapelate online diverse indiscrezioni in merito alle caratteristiche del dispositivo. Scopriamo insieme di che si tratta.

Si parla di iPhone 12 e delle sue possibili caratteristiche da oramai diverse settimane. Siamo certi che quest’anno l’azienda della mela morsicata ci sorprenderà. Ci aspettiamo, infatti, un restyling e l’arrivo di caratteristiche tecniche davvero innovative. Andiamo a vedere cosa è emerso nelle scorse ore.

Apple: fotocamera migliorata per i nuovi iPhone 12?

Ebbene sì, stando a quanto emerso nelle scorse ore, sembra che il colosso di Cupertino si voglia soffermare ancora una volta sul comparto fotografico. iPhone 12 potrebbe montare un sensore da 64 MP per l’obiettivo principale. Parliamo di un bel salto rispetto al passato. Basti considerare che iPhone 11 Pro monta ancora un sensore da 12 MP. Ma non è finita qui, Cupertino potrebbe implementare anche un nuovo obiettivo ultra grandangolare in grado di far entrare il 35% di luce in più. In poche parole, il comparto fotografico sarà uno dei punti di forza del nuovo dispositivo.

Ovviamente, Apple non si soffermerà solo su questo. Sono previsti, infatti, anche un consistente cambiamento estetico e l’aggiunta di feature attese da tempo. Tra le più interessanti troviamo la frequenza del display a 120 Hz e la connettività 5G. Queste, saranno solo alcune delle novità che potremmo vedere sui prossimi smartphone della mela morsicata. Per conferme ufficiali, però, bisognerà aspettare ancora un po’. Restate in attesa per ulteriori aggiornamenti a riguardo.