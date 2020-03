Il buco si trova su Marte ed è stato scoperto per caso dalla NASA nel 2011. L’agenzia spaziale americana pensa che sia una grotta sotterranea, essendo un buon candidato per contenere la vita marziana.

Secondo l’agenzia spaziale americana, il buco è stato scoperto per caso nel 2011, quando la telecamera HiRISE, a bordo del Mars Reconnaissance Orbiter, stava fotografando i pendii polverosi del vulcano Pavonis Mons.

L’analisi dell’immagine e di quelle successive rivela che questa apertura ha un diametro di circa 35 metri e sembra essere profonda 20 metri.

La vita marziana in un buco sul pianeta rosso?

Secondo il sito web IFLScience, lo scenario più probabile è che si tratti di un’apertura per un flusso di lava, poiché si trova sulle pendici del vulcano. Mentre la lava scivola giù per i pendii, può solidificarsi sulla superficie mentre si muove ancora sotto. Quando la lava viene drenata, può lasciare flussi vuoti e, se una parte della parte superiore collassa, crea un lucernario o un buco, come quelli che si verificano sulla Terra.

La NASA afferma, tuttavia, che il motivo per cui c’è un cratere attorno a questo buco rimane un mistero, così come l’intera lunghezza della grotta sottostante. Tuttavia, è certo che questi buchi sono importanti perché le loro caverne interne sono relativamente protette dalla superficie, rendendoli buoni candidati per contenere la vita marziana.