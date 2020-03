Come vi abbiamo già detto in un precedente articolo, il noto sito 9to5Mac ha avuto la possibilità di analizzare i codici dell’ancora non annunciato iOS 14 di Apple. Diverse le novità scovate al loro interno. Tra queste, anche la presenza di un’icona ritraente un nuovo modello di cuffie over-ear. Per la prima volta, potrebbe non trattarsi di un prodotto a marchio Beats. Scopriamo insieme tutti i dettagli a riguardo.

La storia si ripete, un prodotto audio ancora non annunciato viene svelato dai codici di iOS. E’ accaduto per diversi prodotti Beats, per AirPods Pro e ora accade anche per un misterioso nuovo modello di cuffie over-ear. Di che prodotto si tratta? Siamo di fronte al primo modello di cuffie over-ear a marchio Apple?

Apple: è questa l’icona delle prime cuffie over-ear della mela morsicata?

L’icona delle misteriose cuffie compare più volte all’interno dei codici del nuovo iOS 14. L’idea è che si tratti del primo modello di cuffie over-ear a marchio Apple. Già qualche settimane fa vi avevamo parlato di un modello di AirPods over-ear dal vostro di 399 dollari all’interno del catalogo Target. Sarà che questo sia lo stesso prodotto? Al momento, non abbiamo informazioni in merito alle possibili caratteristiche del dispositivo. Ciò che è certo è che queste saranno un prodotto dall’elevata qualità audio.

Ancora una volta, Apple mostra un elevato interesse per gli accessori audio wireless. Le nuove cuffie over-ear saranno una rivoluzione al pari degli AirPods di prima generazione? Staremo a vedere. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.