Sono oramai alcune settimane che si parla del lancio di un nuovo modello di auricolari wireless da parte della casa della mela morsicata. Ebbene sì, pare proprio che Apple sia pronta per il lancio di un nuovo modello di auricolari Beats. In particolare, i Powerbeats4. Chiari riferimenti del prodotto sono stati già trovati all’interno degli ultimi aggiornamenti iOS. Nelle scorse ore, invece, sono trapelate online le prime immagini ufficiali del prodotto.

La casa della mela morsicata, Apple, non ha ancora svelato nessun nuovo prodotto. Tuttavia, sappiamo bene che i Powerbeats4 arriveranno sul mercato a breve. Le immagini comparse online, insieme ad una serie di caratteristiche, non fanno altro che confermare il tutto. Scopriamo insieme i dettagli della faccenda.

Apple: i Powerbeats4 saranno disponibili in sole 3 colorazioni

Sembra che manchi davvero poco al lancio dei nuovi auricolari wireless Beats, Powebeats4. Nelle scorse ore, sono trapelate online quelle che dovrebbero essere le foto ufficiali del prodotto. Stando a quanto emerso, gli auricolari saranno disponibili in sole tre colorazioni: nero, bianco e rosso. Questi dovrebbero avere una batteria leggermente migliore rispetto alla generazione precedente. Si parla, infatti, di un’autonomia di 15 ore contro le 13 dei Powerbeats3. Ovviamente, anche questi auricolari monteranno il performante chip H1 di Cupertino già visto sugli AirPods Pro e non solo.

Non ci sono informazioni ufficiali in merito alla possibile data di uscita del prodotto. Considerando la situazione, però, ci aspettiamo un debutto entro la fine del mese. Il prezzo degli auricolari dovrebbe essere in linea con quello della generazione precedente. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.