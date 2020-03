Coronavirus: cosa devo sapere prima di autoisolarmi?

L’epidemia di coronavirus non accenna a fermarsi, anzi, soprattutto nella nostra penisola, aumentano di giorno in giorno i contagi ed il numero dei decessi. Pertanto molte persone, anche con sintomi come leggera febbre o tosse devono obbligatoriamente isolarsi a casa. Ecco, in Regno Unito, cosa consigliano fortemente di fare alle persone che hanno deciso di autoisolarsi.

Le persone devono auto-isolarsi solo se sono state avvisate da un medico o dal servizio di coronavirus online 111. Chiunque abbia viaggiato nel Regno Unito da qualche parte con un rischio maggiore di coronavirus nelle ultime due settimane potrebbe anche aver bisogno di chiedere consiglio. Le sedi includono Italia, Tenerife, Tailandia e Cina.

Alle persone potrebbe presto essere detto di autoisolarsi anche se hanno lievi sintomi di infezione del tratto respiratorio,come influenza o raffreddore, o febbre. Lunedì sera, durante una conferenza stampa, il professor Chris Whitty, Chief Medical Officer inglese, ha affermato che il Regno Unito è “molto vicino ai tempi, probabilmente entro i prossimi 10-14 giorni”, motivo per cui le persone con lievi sintomi devono isolarsi per almeno 7 giorni

Il coronavirus e l’auto-isolamento

Se viene chiesto di svolgere un autoisolamento, questo significa che bisogna rimanere a casa, non andare al lavoro o a scuola o visitare luoghi pubblici, e non usare i mezzi pubblici o taxi. Se si vive con altre persone, è doveroso separarsi da loro e cercare di non essere nella stessa stanza allo stesso tempo. Se si ha un solo bagno, bisogna impostare una rotazione e pulirlo al fondo dopo l’utilizzo, per evitare contagi da batteri sulle superfici.

Ovviamente, non bisogna condividere piatti, bicchieri, tazze, utensili da cucina, asciugamani, lenzuola o altri oggetti con altre persone in casa. Come si possono ottenere provviste vitali come cibo e articoli da bagno in casa?

Se si è in isolamento, è consigliabile chiedere ad amici, familiari o servizi di consegna di fare commissioni al proprio posto, come fare la spesa, medicine o altri acquisti.