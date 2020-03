La casa del fenomeno videoludico degli ultimi tempi, Epic Games, sta per rilasciare un nuovo pacchetto all’interno di Fortnite. Stiamo parlando, ovviamente, di uno dei tanti pacchetti contenenti Skin e V-bucks ad un prezzo speciale. Scopriamo insieme quale sarà il suo contenuto e quale sarà il possible prezzo.

Ebbene sì, Epic Games non riesce a fermarsi. Un nuovo pacchetto di Fortnite sta per arrivare in commercio. Non si tratterà di un classico starter pack, ma di un qualcosa di simile a quanto già visto per il Ranger dell’Amor Perduto. Ecco tutto quello che c’è da sapere a riguardo.

Fortnite: ecco il contenuto del prossimo pacchetto

Il pacchetto in arrivo all’interno di Fortnite conterrà una Skin, un dorso decorativo abbinato e una serie di sfide che vi permetteranno di guadagnare fino a 1000 V-Bucks. Il pack ancora non annunciato è stato svelato in anteprima dai dataminer. Questi hanno trovato chiari riferimenti su di esso all’interno dell’ultimo update rilasciato da Epic Games. La Skin contenuta nel pacchetto si chiamerà “Contract Giller” mentre il dorso decorativo “Dorsal Destroyer”. Entrambi i cosmetici avranno una rarità blu. Le sfide per ottenere V-buck saranno molto semplici. Bisognerà semplicemente completare le challenge giornaliere per un tot di giorni.

Al momento, non sono state rivelate informazioni in merito al possibile lancio del pacchetto all’interno degli store online. Tuttavia, ci aspettiamo che questo venga rilasciato nelle prossime settimane. Il costo, considerando quello dei pacchetti analoghi, dovrebbe aggirarsi intorno ai 10 euro. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.