In queste ore tutti i fan della mela morsicata, Apple, non stanno facendo altro che parlare di iOS 14 e delle informazioni trapelate dai suoi codici. Come vi abbiamo già detto, 9to9Mac ha avuto la possibilità di analizzare in anteprima il sistema operativo. Questo, contiene conferme dell’arrivo di un nuovo modello di iPad Pro e di una nuova Apple TV. Scopriamo insieme tutti i dettagli a riguardo.

Sono settimane che si discute del lancio di un nuovo modello di iPad Pro. Stesso discorso anche per Apple TV. Sembra che il debutto dei dispositivi sia più vicino che mai. All’interno dei codici di iOS 14, sono stati trovati chiari riferimenti ai prodotti e ad alcune delle loro caratteristiche. Ecco di cosa si tratta.

Apple: il nuovo iPad Pro avrà una tripla fotocamera

I codici di iOS 14 confermano l’arrivo di un nuovo modello di iPad Pro. All’interno di questi, chiari riferimenti in merito alla fotocamera del dispositivo. Il tablet monterà la tanto chiacchierata tripla fotocamera e il sensore ToF. Quest’ultimo, verrà impiegato da Apple per diverse funzioni di realtà aumentata. Ovviamente, il dispositivo avrà anche una memoria RAM più generosa e un processore decisamente più performante.

Arrivano conferme anche in merito al nuovo modello di Apple TV. In questo caso, però, le notizie sono molto più confuse. I codici del sistema operativo fanno riferimento ad un nuovo telecomando per il dispositivo. Tuttavia, al momento, non si hanno informazioni chiare su di esso. Ulteriori dettagli verranno svelati nelle prossime settimane. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.