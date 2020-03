Con iOS 14, Apple, introdurrà una serie di interessanti novità. Le recenti scoperte di 9to5Mac ci dicono che il nuovo sistema operativo porterà in campo una schermata Home totalmente nuova. Fino ad ora siamo stati abituati alla classica schermata Home con le applicazioni disposte a griglia. iOS 14 introdurrà una nuova possibilità di visualizzazione delle app. Scopriamo di che si tratta.

I codici di iOS 14 stanno dando importanti informazioni in merito al futuro dei dispositivi della mela morsicata. Dopo aver parlato dei nuovi iPad Pro, delle nuove cuffie a marchio Apple e di tanto altro, ora, ci soffermiamo sulla nuova schermata Home di iPhone. Ecco i primi dettagli a riguardo.

Apple: ecco come cambierà la schermata Home di iPhone con iOS 14

Il colosso della mela morsicata, Apple, vuole rendere iPhone più organizzato che mai. Con iOS 14, le app potranno essere visualizzate anche a mo di elenco. Non avremo più solamente la classica visualizzazione a griglia e la ricerca integrata. La visualizzazione ad elenco sarà utile agli utenti per tener organizzate le proprie applicazioni. Si potranno applicare diversi filtri per capire, ad esempio, quali sono le app che utilizziamo di più e quali quelle che utilizziamo meno.

Ma non è tutto, pare che anche Siri entrerà in gioco per rendere il tutto più efficiente. L’assistente virtuale, infatti, potrà suggerire applicazioni in base alla fascia oraria in cui si accede alla schermata. Siamo certi che in molti utilizzeranno questa nuova interfaccia. Ulteriori informazioni a riguardo arriveranno nelle prossime settimane. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti.