Pare proprio che una delle tradizioni di Fortnite stia per ritornare in campo. Stiamo parlando, ovviamente, dell’aggiunta di armi nuove ad aggiornamenti alterni. Epic Games ha deciso di mettere in pausa questa “tradizione” nella stagione 1 del Capitolo 2. La nuova season, invece, sarà ricca di novità. Un leak delle scorse ore parla dell’arrivo delle doppie pistole di Deadpool all’interno del gioco. Scopriamo insieme tutti i dettagli a riguardo.

Ebbene sì, pare proprio che le doppie pistole di Deadpool siano in arrivo all’interno del noto battle royale di Epic Games. A confermarlo, un dataminer che ha trovato chiari riferimenti delle armi all’interno dei codici di gioco dell’ultimo update di Fortnite. Ecco quali saranno le specifiche delle pistole.

Fortnite: ecco come saranno le doppie pistole di Deadpool

Le iconiche armi del personaggio Marvel potrebbero presto arrivare all’interno della mappa del noto battle royale. A trovare chiari riferimenti in merito ai nuovi oggetti, il noto dataminer Spedicey1. Questo ha fatto notare come ci siano riferimenti ad una nuova arma all’interno dei codici di gioco. Questa ha il nome in codice “Donut”, lo stesso di Deadpool. Ci sono pochi dubbi sul fatto che l’arma in questione siano le doppie pistole del personaggio. Trapelate anche le informazioni in merito al danno che queste faranno agli avversari. Si parla di danno di 43 punti salute da vicino, 36.55 da media distanza e 32.25 da lunga distanza. Il caricatore sarà da 18 colpi.

Al momento non abbiamo informazioni in merito al rilascio dell’arma. Ciò che è certo è che questa arriverà nel gioco nelle prossime settimane. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.