Quando si parla di casinò, la prima immagine che ci viene in mente è quella della roulette e del tavolo verde. Ebbene, anche nel caso di casinò online questi elementi hanno una importanza molto rilevante, ma con un qualcosa in più. La tecnologia, infatti, ha compiuto passi da gigante per cercare di ricreare l’atmosfera dei casinò tradizionali e per aumentarne sempre di più la realtà, tanto da rendere l’esperienza live online spesso più emozionante di quella vissuta fisicamente, seduti al tavolo del casinò. Attraverso i più moderni software mutuati dall’industria del gioco (come Amaya Gaming, Mocrogaming, Playtech e Realtime Gaming), è possibile prendere parte al gioco con il proprio computer stando comodamente sul divano, fare domande, interloquire con un vero e proprio croupier, chiedere assistenza tramite live chat e tanto altro.

Le tre telecamere e la diretta

Se prendiamo in esame il gioco della roulette e ci soffermiamo sul gioco in live streaming, la tecnologia che la rende possibile è davvero imponente e i software impiegati estremamente avanzati. Innanzitutto, necessarie per rendere ben fruibile il gioco sono le telecamere: in genere ne vengono utilizzate tre e riprendono contemporaneamente il tavolo, la ruota e il display “picture in picture”. Ognuna di esse concorre a fornire all’utente una “fotografia” attimo per attimo del gioco e di come si sviluppa.

Il ruolo dell’unità di controllo

Fondamentale, poi, è il ruolo dell’unita di controllo – la cosiddetta “Gcu” – che è la componente più importante del casinò online e che è collegata a ogni tavolo in cui si sta giocando: è una sorta di scatola (in genere, ha le dimensioni di una scatola di scarpe) che ha il compito di codificare il video che viene trasmesso attraverso le telecamere e che assiste il croupier durante il gioco. Senza la Gcu – questo va detto – non sarebbe possibile il gioco online.

La ruota e il software

Le tipologie di roulette online sono svariate, alcune di esse sono diventate celebri e molto popolari perché hanno incontrato il favore particolare degli utenti. Ci sono roulette automatizzate e disponibili anche in 3D, esistono poi quelle live che consentono di giocare in streaming con un vero e proprio croupier e poi ci sono le classiche roulette on line. Nel caso di gioco in diretta che abbiamo preso in considerazione finora, la ruota che è il fulcro del gioco è dotata di alcuni sensori sistemati accuratamente al proprio interno che si interfacciano con il software del casinò.

Gli strumenti del croupier in carne e ossa

Detto del croupier che è una persona in carne ed ossa e le cui azioni vengono tracciate da una smart card, di capitale importanza è il monitor che può mostrare che cosa vedono sul proprio schermo i giocatori “seduti” al tavolo online. Il monitor è di grandissimo aiuto al croupier nello svolgimento delle sue mansioni dal momento che lo chiama all’azione se necessario, gli consente di vedere gli utenti online e perché tiene traccia delle scommesse piazzate e di quelle che possono essere chiuse. Come detto in precedenza, nel caso in cui sopraggiungano problemi, la comunicazione con il croupier può avvenire anche tramite live chat.