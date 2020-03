Sul celebre marketplace cinese Aliexpress è ormai possibili trovare davvero di tutto. In questi giorni però, un oggetto particolarmente interessante è comparso sugli scaffali virtuali del sito, ovvero lo smartwatch M4, dispositivo estremamente somigliante all’apprezzatissimo Xiaomi Mi Band 4, in vendita da qualche mese. Prima di passare alla dotazione tecnica, ciò che subito salta all’occhio è un prezzo decisamente sotto la media: appena 3 dollari, anche al netto delle spese di spedizione si arriva a sfiorare i 4 dollari.

Da Aliexpress con furore, arriva un “clone” del celebre smartwatch di Xiaomi Mi Band 4

Per quello che riguarda il comparto hardware, lo smartwatch presenta uno schermo a colori da 0,96 pollici, probabilmente non dotato di tecnologia OLED, protetto da una struttura in plastica che lo rende molto simile alla popolare smartband di Xiaomi. Il dispositivo monta una tecnologia Bluetooth 4.0 e ha una batteria da 90 mAh, che garantisce un’autonomia di 10 giorni. Se si considera che è presente un’impermeabilizzazione IP67, tutto sommato l’M4 potrebbe non essere un cattivo affare.

Nella confezione è presente un cinturino, un secondo di ricambio, la base di ricarica e un piccolo foglio illustrativo. Tuttavia, la configurazione iniziale dello smartwatch sembra essere del tutto simile a quella delle altre smartband in commercio. L’economico dispositivo indossabile è inoltre compatibile con l’app Fitpro, disponibile su Google Play e sull’App Store di Apple e ad oggi sono state registrate oltre un milione di installazioni, con l’ultimo aggiornamento pubblicato il 17 gennaio 2020.

Le caratteristiche tecniche sono ovviamente inferiori alla concorrenza, ma ad un prezzo di circa 4 dollari non ci si può davvero lamentare

La funzionalità touchscreen è poi limitata alla sola parte inferiore dello schermo. Questa caratteristica però potrebbe non essere un male, dal momento che l’app sembra funzionare molto bene anche con una limitazione del genere, permettendo facilmente il collegamento dello smartwatch M4 al cellulare. Anche la funzione “Trova la mia smartband” funziona, facendo vibrare il dispositivo a distanza per indicarci la sua posizione. Si può anche rispondere o rifiutare le chiamate tramite il piccolo schermo, nonché ricevere notifiche push dagli account dei social media come Facebook e Twitter.

Tutto sommato, quindi, l’M4 è un dispositivo che potrebbe valere il seppur irrisorio investimento. Naturalmente non è il caso di paragonarlo a dispositivi ben più costosi e funzionali, ma se si sta cercando uno smartwatch piccolo, funzionale e che costi davvero poco, potrebbe essere una soluzione piuttosto interessante. L’unico appunto potrebbe esser un design estremamente “già visto“, per non dire “sfacciatamente simile”, forse troppo ammiccante alla mai troppo apprezzata Mi Band 4 di Xiaomi.