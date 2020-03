Windows 10, l’ultimo aggiornamento è stato un completo disastro

Windows 10 ha avuto alcuni brutti mesi. Dopo che Microsoft ha rilasciato un aggiornamento per il suo sistema operativo per PC che ha causato a molti utenti la perdita di dati e schermate blu fisse, sembra che l’unico modo per evitare problemi sia semplicemente non scaricare l’aggiornamento.

L’aggiornamento KB4535996, che in precedenza era stato segnalato per causare l’avvio lento, aveva fatto in modo che i computer in modalità stand-by si svegliassero inaspettatamente, avevano mal funzionanti gli strumenti di sviluppo, aveva causato problemi di audio e prestazioni e persino istanze del temuto BSOD. Ciò sembra influenzare principalmente gli utenti che eseguono gli aggiornamenti di Windows 10 del 1909 e del 1903 rispettivamente da novembre e maggio 2019.

Il disastroso aggiornamento di Windows 10

Come riporta WccfTech, il supporto di Windows ha raccomandato agli utenti di disinstallare l’aggiornamento. Non ha riconosciuto che tutti i problemi elencati dagli utenti sono causati dal nuovo aggiornamento cumulativo, ma se si verifica uno di questi problemi, si può provare a disinstallare l’aggiornamento KB4535996 per vedere se aiuta.

Come riportato da TechRadar, un utente del sito Web Microsoft Answers ha dichiarato che più di 200 PC nella loro organizzazione ora si stanno bloccando e mostrano la schermata blu della morte. E “la disinstallazione dell’aggiornamento non si interrompe in modo pulito e ottiene ancora i blocchi all’avvio iniziale”.

Se non hai ancora installato questo aggiornamento, è una buona idea evitare di farlo nel caso in cui tu soffra anche degli stessi problemi. Questi non sono gli unici fastidiosi aggiornamenti di Windows 10 di recente. A gennaio, non è stato possibile installare un aggiornamento per la protezione su alcuni computer. A Febbraio, invece, un aggiornamento ha causato problemi WiFi e audio e un altro aggiornamento di Windows 10 ha nascosto i file e cancellato le preferenze dell’utente. Speriamo che una volta risolto il problema, Microsoft possa fornire aggiornamenti di Windows 10 più stabili.