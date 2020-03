Alzheimer, la ricerca punta sulla nutrizione come aiuto contro il morbo

Un recente studio ha dimostrato come la nutrizione può essere di grande aiuto per diagnosticare in anticipo il morbo di Alzheimer e prevenirlo meglio

Il morbo di Alzheimer è una malattia molto diffusa al mondo, che richiede anche un grande costo dal punto di vista sanitario. Ma forse ancora più costosa è l’esperienza umana della malattia di Alzheimer. I pazienti devono sopportare lo scivolamento dei propri ricordi, di se stessi. I loro cari, incapaci di aiutare, possono solo vederlo accadere, spesso fungendo da caregiver per genitori, fratelli o coniugi che non li conoscono più.

Andrew Shin, un assistente professore del Neurobiology of Nutrition Laboratory del Dipartimento di Scienze Nutrizionali, spera di cambiare tutto questo. Grazie a un’osservazione che ha fatto mentre studiava il diabete, ora ha un’opportunità.

La nutrizione per prevenire l’Alzheimer

Negli ultimi 10 anni, i ricercatori hanno stabilito che un particolare tipo di aminoacido è risultato essere più diffuso nel sangue delle persone con diabete di tipo 2. Si scopre che il diabete è fortemente associato alla malattia di Alzheimer. “Se sei diabetico, hai almeno il doppio delle probabilità di sviluppare il morbo di Alzheimer in seguito”, ha detto Shin. “Ecco perché ho pensato che potesse esserci un legame tra questi aminoacidi ed il morbo.”

In collaborazione con Vijay Hegde, anche lui professore associato di scienze nutrizionali, Shin ha studiato i meccanismi di questa malattia. “Abbiamo identificato che questi aminoacidi e i loro metaboliti nel sangue sono elevati nei pazienti con Alzheimer rispetto a quelli in soggetti anziani sani”, ha detto Shin. “Pensiamo che la ridotta capacità di abbattere efficacemente questi specifici aminoacidi sia un potenziale fattore che contribuisce agli alti livelli osservati nei pazienti di Alzheimer.”

Poiché i dati preliminari suggeriscono che questi livelli sono superiori del 25-50% nei soggetti con malattia di Alzheimer, il livello di aminoacidi e metaboliti nel sangue di una persona potrebbe potenzialmente fungere da marker diagnostico o predittivo della malattia.

“Attualmente, quando ai pazienti viene diagnosticato l’Alzheimer, la malattia ha già progredito troppo per troppo tempo; stiamo parlando in media dai 12 ai 15 anni”, ha spiegato Shin. “Prima possiamo diagnosticare o addirittura prevedere lo sviluppo dell’Alzheimer in futuro, meglio possiamo preparare la mente e il corpo e fare qualcosa per prevenire o ritardare in modo significativo l’insorgenza”.