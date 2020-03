Il noto sito di e-commerce Amazon risulta essere un ottimo posto dove acquistare i prodotti della mela morsicata. Molte volte, infatti, questo propone i device di Cupertino ad un prezzo ridotto rispetto al listino. Tuttavia, ci sono prodotti che l’azienda fa fatica a procurarsi. Uno in particolare, AirPods Pro, è quasi sempre fuori stock all’interno del sito. In queste ore, questi sono tornati disponibili sul sito e, inoltre, risultano essere anche in sconto. Scopriamo insieme i dettagli dell’offerta.

Ebbene sì, sembra proprio che il colosso della mela morsicata non sia riuscito a risolvere il deficit di produzione dei nuovi AirPods Pro. L’emergenza Coronavirus non ha fatto altro che rendere la situazione più complicata. A distanza di mesi dall’uscita ufficiale dei famosi auricolari in-ear, questi sono ancora quasi introvabili negli store di terze parti. Le scorte di Amazon termineranno a breve.

Amazon: i nuovi AirPods Pro a soli 259 euro!

Trovare i nuovi AirPods nei negozi di elettronica risulta essere un’impresa davvero ardua, figuriamo, quindi, trovarli in sconto. In queste ore, Amazon ha fatto l’impossibile. I famosi auricolari in-ear del colosso di Cupertino sono disponibili, all’interno dell’e-commerce, in pronta consegna e ad un prezzo ridotto. Gli AirPods Pro possono essere acquistati, infatti, al prezzo di 259 euro. Parliamo di uno sconto di 20 euro rispetto al prezzo di listino.

Ricordiamo che le scorte del prodotto risultano essere davvero molto limitate. Vi consigliamo, se interessati, di approfittare della promozione il prima possibile per non rimanere a mani vuote. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.