I consumatori che in questo momento vogliono acquistare un nuovo prodotto su Amazon, hanno l’imbarazzo della scelta per via delle iniziative molto attraenti. Ogni giorno vengono lanciate delle proposte con qualche risparmio economico anche su prodotti di alta qualità.

Il colosso americano, però, sembra non fermarsi e proprio in queste settimane ha annunciato la sperimentazione in Italia di una nuova modalità per acquistare un prodotto. Si tratta del pagamento dilazionato o meglio del pagamento rateizzato che consente ai consumatori di non affrontare nell’immediato una spesa economica ma di dividerla a rate.

Smartphone, smart tv e tablet: ecco come Amazon conquista tutti

Coloro che desiderano informarsi maggiormente su questo dettaglio bisogna consultare il sito ufficiale di Amazon.

Parlando di offerte, invece, vi pubblichiamo di seguito un canale telegram che consente agli utenti di rimanere aggiornati quotidianamente sulle migliori offerte di Amazon.

Le offerte di cui vi parliamo oggi riguardano uno smartphone, una smart tv ed un tablet. Ecco i prodotti: