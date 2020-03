Numerose le informazioni che stanno trapelando nelle scorse ore in merito ai futuri sistemi operativi della mela morsicata. Dopo aver parlato a lungo di iOS 14 e dei segreti contenuti nel suo codice, oggi, parliamo del sistema operativo per lo smartwatch dell’azienda, watchOS 7. Questo, porterà in campo nuovi quadranti per Apple Watch. Scopriamo insieme di che si tratta.

Come con ogni watchOS rilasciato, anche quello in uscita il prossimo autunno introdurrà una serie di nuovi quadranti. Oltre a migliorare diversi quadranti già esistenti, Apple introdurrà anche ne una nuova categoria, i cosiddetti “internazionali”. Il nome lascia poco all’immaginazione. Andiamo a scoprirli insieme.

Apple Watch: stanno per arrivare i quadranti “internazionali”

Con il passare degli anni, i quadranti per Apple Watch creati da Cupertino sono diventati davvero una miriade. Oltre a mettere in tavola diverse collaborazioni (Toy Story, Topolino, Nike, Hermes), questa ne presenta un paio nuovi ad ogni nuova generazione del sistema operativo. watchOS 7 introdurrà i cosiddetti “internazionali”. Parliamo di una serie di quadranti che metteranno in primo piano le bandiere dei paesi del mondo. Chiari riferimenti del quadrante sono stati scovati dal noto sito 9to5Mac all’interno dei codici del sistema operativo iOS 14.

Ricordiamo che anche iPhone introdurrà una novità per quanto riguarda gli sfondi. E’ emerso, infatti, che con iOS 14, i vari sfondi verranno suddivisi in diverse categorie. Ciò ci preannuncia che Cupertino potrebbe aggiungere molte più foto alla sezione degli sfondi. Sarà davvero così? Quali altre novità salteranno fuori dalle analisi dei codici di iOS 14? Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.