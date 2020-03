Coronavirus, ecco come il sapone lo distrugge completamente

Mentre i casi di coronavirus nella nostra Penisola aumentano ad oltre 10.000 contagi e temono di spazzare il paese, c’è un prodotto di consumo fondamentale per la nostra grande battaglia nazionale per “appiattire la curva” o rallentare l’epidemia: il sapone. Sapone umile, antico, economico ed efficace.

I virus respiratori, come il nuovo coronavirus, l’influenza e il raffreddore comune, possono diffondersi attraverso le nostre mani. Se qualcuno è malato, una mano può toccare un po’ di muco e le particelle virali si attaccano alla mano. Se qualcuno sta bene, le mani si comportano come trappole appiccicose per i virus. Siamo in grado di raccogliere goccioline che contengono il virus, che rimarranno sulle nostre mani e forse entreranno nei nostri corpi se ci tocchiamo le mani con il viso.

Il sapone è fondamentale contro il coronavirus

Ecco perché le nostre mani sono in prima linea nella guerra contro Covid-19. I Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie (CDC) raccomandano di lavarsi le mani con acqua e sapone come modo migliore per pulirsi le mani. “Ma se il sapone e l’acqua non sono disponibili, può essere d’aiuto utilizzare un disinfettante per le mani con almeno il 60% di alcol”, afferma il CDC.

Il CDC dà la priorità al sapone. Eppure, secondo i rapporti di notizie, le persone hanno fatto scorta e accumulando disinfettante. La situazione dei disinfettanti sta diventando assurda: l’Atlantic ha riferito di un uomo che ha venduto una bottiglia di Purell su eBay per l’assurdo prezzo di $138. Il disinfettante per le mani contenente oltre il 60% di alcol funziona contro Covid-19 ed è una buona opzione quando non sei vicino ad un lavandino. Ma sta diventando molto difficile trovarlo e soprattutto costoso.

Il sapone, però, di ogni genere( liquido, solido, profumato al caprifoglio), è molto importante, e ancora più efficace di routine del disinfettante per le mani. Questo perché quando ti lavi le mani con acqua e sapone, non ti stai solo cancellando i virus dalle mani e li stai mandando giù. Stai effettivamente annientando i virus, rendendoli innocui. Esso “è quasi come una squadra di demolizione che demolisce un edificio e porta via tutti i mattoni”, afferma Palli Thordarson, professore di chimica all’Università del New South Wales, che ha pubblicato un thread virale su Twitter sulle meraviglie del sapone.