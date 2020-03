Come vi abbiamo anticipato già in un precedente articolo, Epic Games ha deciso di cambiare la meccanica delle sfide all’interno di Fortnite. Da ora, infatti, troviamo all’interno del gioco sfide specifiche per ognuno dei costumi del Pass Battaglia. Negli scorsi giorni, problemi con una delle sfide principali della skin Maya hanno costretto Epic Games a modificarla. Quale sarà stato il motivo?

Sembra che la sfida della skin Maya di questa settimana non sia piaciuta a molti. Dopo numerose lamentele online per un bug con questa e per la sua elevata difficoltà, Epic Games ha fatto sapere di averla modificata con un’altra. Andiamo a scoprire tutti i dettagli a riguardo.

Fortnite: Epic Games decide di cambiare la tanto odiata sfida Maya

La sfida Maya di questa settimana permette di cambiare il colore degli stivali del personaggi. Appena rilasciata, questa ha subito generato un sacco di lamentele per l’elevata difficoltà. Bisognava, infatti, effettuare almeno otto eliminazioni in 5 partite differenti. A complicare il tutto, poi, anche un bug che impediva di calcolare correttamente i progressi di gioco della sfida. Dopo un’attenta analisi da parte dell’azienda è arrivato un verdetto, la challenge è stata sostituita con un’altra di difficoltà minore.

Per completare la nuova sfida, infatti, sarà necessario ottenere una medaglia di bronzo per le eliminazioni in partite diverse. Ovviamente, è anche stato corretto il bug che impediva di calcolare i progressi di gioco relativi ad essa. Beh che dire, tutto bene quel che finisce bene. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.