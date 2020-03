Sembra che la casa della mela morsicata, Apple, in vista della situazione Coronavirus, abbia deciso di rimandare l’evento di presentazione di iPhone SE 2/iPhone 9. Nonostante gli analisti fossero fiduciosi in merito ad una presentazione del device nel mese di marzo, l’aggravarsi della situazione ha spinto Apple a cambiare i suoi piani. Nell’attesa del rilascio di una data ufficiale del Keynote, andiamo a scoprire quello che è l’ultimo concept realistico del melafonino low-cost.

Oramai tutti conosceranno molto bene iPhone 9. Nonostante non sia stato ancora presentato ufficialmente dalla casa della mela morsicata, il device risulta essere già famoso. Sono mesi che si parla delle sue caratteristiche. Il concept pubblicato online da un utente chiamato Hacker 34 racchiude tutti i rumor degli scorsi mesi. Scopriamolo insieme.

Apple: ecco come viene immaginato il nuovo iPhone 9

Dobbiamo ammettere che questo concept risulta essere uno dei meglio fatti di sempre. iPhone 9 continua ad essere immaginato con un design molto simile a quello di iPhone 8. A cambiare qui, infatti, è solamente il retro del dispositivo. Si parla di un vetro che fa somigliare il nuovo device ad un iPhone Pro grazie all’effetto opaco. Per quanto riguarda il display, viene suggerito un classico Retina LCD. Il sistema di sicurezza è, ovviamente, il Touch ID. Il chip, invece, è l’A13 Bionic dei nuovi iPhone 11.

La fotocamera del dispositivo è singola e da 12 Megapixel. I rumor parlano di grosse qualità fotografiche. Ricordiamo che l’azienda di Cupertino proporrà il prodotto come modello entry level. Il prezzo di listino stimato, infatti, è di 399 dollari. In Italia, quindi, si parlerebbe di circa 500 euro per il modello base. Sarà davvero così il prossimo melafonino Apple? Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.