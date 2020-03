L’azienda del fenomeno videoludico degli ultimi tempi, Epic Games, ha da poche ore rilasciato le sfide della settimana 4 di Fortnite. Queste, ovviamente, non coinvolgeranno la skin Maya e Deadpool. Le challenge serviranno per permettere agli utenti di sbloccare uno degli stili alternativi della skin TNTina. In questo articolo andiamo ad elencare tutte e 10 le sfide.

Ebbene sì, Epic Games ha rilasciato la seconda serie delle sfide TNTina. Se completate tutte, si potrà finalmente accedere alla challenge finale che vi permetterà di scegliere la variante spettri o ombre del costume. Ricordiamo che, inoltre, il completamento delle sfide farà guadagnare anche una marea di punti esperienza necessari per il progredire tra i livelli del Pass Battaglia. Scopriamo le sfide nel dettaglio.

Fortnite: ecco le sfide della settimana 4

Sono appena state rilasciate le sfide della settimana 4 di Fortnite. Come già detto precedentemente, si tratta di quelle relative alla skin TNTina. Bisognerà completare almeno 18 sfide per poter accedere a quella che vi permetterà di scegliere lo stile alternativo. Qui di seguito andiamo a riportarvi quelle che sono le 10 nuove sfide di questa settimana:

1) Cerca forzieri a Parco Pacifico o Pantano Palpitante. 2) Distruggi le strutture avversarie con mine di prossimità o esplosivi telecomandati. 3) Pesca con esplosivi. 4) Elimina gli avversari presso l’Agenzia o Sabbie Sudate. 5) Cerca scatole di munizioni in diversi luoghi indicati. 6) Usa le granate esca. 7) Infliggi danni agli avversari mentre sei a bordo di un motoscafo. 8) Scansiona uno scagnozzo in partite diverse. 9) Visita Prati Permalosi, Corsa Erba o Rapide Rischiose. 10) Raccogli diverse armi boss.

Ricordiamo che le sfide saranno disponibili fino alla fine delle seconda stagione di Fortnite. Lo stile che sceglierete di sbloccare non potrà essere sostituito dopo il completamento della challenge finale. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.