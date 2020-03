Qualche giorno fa vi abbiamo parlato del ritorno, all’interno del noto e-commerce di Amazon, di un prodotto Apple molto ricercato. Ovviamente, stiamo parlano dei nuovi auricolari true wireless AirPods Pro. Nelle scorse ore, Amazon ha deciso di sorprendere tutti i suoi utenti con il lancio di una promozione shock su di essi. Scopriamo insieme tutti i dettagli a riguardo.

Gli AirPods Pro sono gli auricolari Apple di fascia alta lanciati sul mercato lo scorso novembre. Fin dal rilascio, questi sono stati elogiati per le elevate qualità audio e per la performante funzione di cancellazione attiva del rumore. Come vi abbiamo già detto in passato, risulta essere molto difficile trovare il gadget in sconto. Ecco la nuova proposta di Amazon.

Amazon: AirPods Pro al prezzo di soli 245 euro!

Ad Amazon piace far felici i fan del colosso di Cupertino. Se avevate intenzione di acquistare gli AirPods Pro, ora risulta essere un ottimo momento per farlo. Il noto e-commerce, infatti, propone gli auricolari true wireless al prezzo più basso mai visto sul sito, 245 euro. Parliamo di uno sconto di ben 34 euro rispetto al prezzo di listino di 279 euro. A prima vista potrebbe sembrar poco. Vi possiamo assicurare che, considerando il prodotto, non lo è affatto.

Ricordiamo che le scorte dell’accessorio risultano essere molto limitate. Di conseguenza, queste potrebbero terminare da un momento all’altro. Vi consigliamo, se interessati, di acquistare il prodotto il prima possibile per non rimanere a mani vuote. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.