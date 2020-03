Oggi, torniamo a parlare dei fantasiosi brevetti presentati dalla casa della mela morsicata. Nelle scorse ore, il colosso di Cupertino ne ha registrato uno riguardante i trackpad dei MacBook. Sembra che Apple voglia portare in campo qualcosa di molto particolare. Scopriamo insieme tutti i dettagli a riguardo.

Apple si sta dando da fare con la sua gamma di MacBook. Nell’ultimo anno, infatti, abbiamo visto nascere una miriade di nuovi modelli del famoso portatile. Sicuramente quello più interessante è stato MacBook Pro 16”. Il meglio, però, pare debba ancora venire. Ecco come potrebbe cambiare il trackpad dei famosi portatili in futuro.

Apple: un display integrato nel trackpad dei futuri MacBook

Ebbene sì, sembra che il colosso di Cupertino abbia intenzione di introdurre un display all’interno dei trackpad dei MacBook. Parliamo di una scelta simile a quella adottata per la Touch Bar. Un display all’interno del trackpad, spiega Apple, aiuterebbe gli utenti in diverse azioni. Il piccolo display, ad esempio, potrebbe visualizzare il testo che un utente sta scrivendo. In questo modo, non sarà necessario dover per forza guardare lo schermo del portatile durante la scrittura, basterà dare un occhio al trackpad.

Ovviamente, questa non sarebbe l’unica funzione del display/trackpad. Come abbiamo già detto, Cupertino ha intenzione di mettere in pratica funzioni simili a quelle proposte per la Touch Bar. Ricordiamo che, come tutti i brevetti, non sappiamo se quanto appena detto avrà un effettivo riscontro reale. Ciò che è certo è che un dispositivo del genere farebbe gola a molti. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.