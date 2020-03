Dopo le tante chiacchiere degli scorsi giorni, il colosso della mela morsicata, Apple, ha voluto fare chiarezza in merito all questione WWDC 2020. La casa di Cupertino ha confermato che il congresso si terrà regolarmente. Verrà introdotto, però, un format completamente nuovo. L’intero evento, infatti, si svolgerà online a causa dell’emergenza sanitaria che sta colpendo, oramai, tutto il mondo. Scopriamo insieme tutti i dettagli a riguardo.

Ebbene sì, nemmeno il Coronavirus ferma la Worldwide Developer Conference 2020. L’evento di più giorni dedicato alla presentazione dei sistemi operativi della mela morsicata e agli sviluppatori si terrà comunque. Per la prima volta in assoluto, l’intera conferenza si terrà online. Niente, però, verrà trascurato. Ecco come si procederà.

Apple: WWDC 2020 solamente online a causa del Coronavirus

Buone notizie per gli sviluppatori e per i fan della mela morsicata, la WWDC 2020 si terrà regolarmente. Cupertino ha pensato bene di evitare l’annuale incontro a San Jose (California) al fine di prevenire il contagio da Coronavirus. L’azienda offrirà 1 milione di dollari alle organizzazioni locali per compensare le perdite dovute all’annullamento dell’evento fisico. Tutto si svolgerà interamente online. Nessuna attività sarà esclusa: presentazione dei sistemi operativi, consultazioni tra sviluppatori e esperti Apple, ecc. Cupertino non ha intenzione di fermarsi.

Al momento non sono state rivelate le date ufficiali dell’evento. Tuttavia, come ogni anno, queste ricadranno nei primi giorni di giugno. La casa della mela morsicata inizierà ad inviare gli inviti nelle ultime due settimane di maggio. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.