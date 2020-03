Pixel 5: l’app Google Camera suggerisce che non sarà un telefono di punta

Mentre abbiamo trascorso molto tempo a conoscere il Pixel 4a che si avvicina rapidamente, non è troppo presto per iniziare a pensare già al Google Pixel 5 di questo autunno. L’app Google Camera ha confermato indirettamente alcune specifiche per Pixel 5 e Pixel 5 XL, che indicano che non saranno telefoni “di punta“. La società TecnoLike Plus è state in grado di darci l’accesso a una versione non definitiva dell’app Google Camera. Da questo, siamo in grado di scoprire nuove interessanti funzionalità in arrivo sui telefoni Pixel, inclusa la possibilità di teleobiettivo per Pixel 4a.

All’interno dell’applicazione, Pixel 4a appare come il telefono di fascia media di Google per il 2020. Guardando altrove nell’app, possiamo anche trovare un “photo_pixel_2020_config” separato. Siamo abbastanza fiduciosi che questo si riferisca al Pixel 5, a causa del rilascio in autunno.

Il futuro Google Pixel 5

Quindi, cosa possiamo imparare sul Pixel 5 da Google Camera? Siamo in grado di prevedere che il teleobiettivo sarà presente anche su questo modello, il che non sarebbe una novità. Non ci sono ancora segnali di nuove funzionalità, ma questo probabilmente cambierà nei prossimi mesi.

L’altro dettaglio che abbiamo confermato in modo indipendente in Google Camera sul prossimo smartphone e è il suo nome in codice “Bramble”. CStark27, un modder dell’app Google Camera, ha anche confermato la presenza di un altro nome in codice “Redfin”. Da qualche precedente apparizione, abbiamo appreso che sia Redfin che Bramble sono alimentati dal processore Snapdragon 765G, il secondo miglior chip di Qualcomm nella sua gamma 2020, con supporto 5G integrato.

Proprio il mese scorso, abbiamo preso in seria considerazione la possibilità che Pixel 5 non sia un telefono “di punta”. Invece, è sembrato molto plausibile per Google commercializzarlo come un dispositivo economico ma premium, uno che contrasta la tendenza dei telefoni Android di fascia alta che raggiungono i $1.000. Da queste ultime prove nell’app Google Camera, questa possibilità sembra avere più probabilità di essere la realtà che vedremo all’evento Made by Google di questo autunno.