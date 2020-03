Nintendo e The Lego Group hanno unito le forze per creare una nuova ed innovativa esperienza di gioco che porterà nel mondo reale l’iconico Super Mario. Le compagnie si sono impegnate affinchè i bambini possano giocare in un modo completamente nuovo e portare nel nostro mondo personaggi e livelli tratti dai videogiochi di Super Mario.

LEGO Super Mario – questo è il nome della nuova linea di prodotti, non può essere definito nè un videogioco nè un tradizionale set di mattoncini LEGO. Una volta costruito il livello sarà possibile interagire con esso attraverso una figura di Mario; questa darà vita alla proprie creazioni con suoni e immagini che trasmetterà su un piccolo schermo posto al suo interno.

Se non ci credete potete vedere qui sotto il suo funzionamento, e sì, è proprio bello come sembra.

I bambini potranno portare Super Mario nel mondo reale con la loro creatività

“Siamo molto entusiasti di portare Mario nel mondo reale attraverso giochi LEGO interattivi e sociali”, ha dichiarato Julia Goldin, Chief Marketing Officer, EVP del LEGO Group.

“Con questa esperienza aiuteremo milioni di bambini affezionati a Mario ad impegnarsi e giocare in un modo completamente nuovo, dove hanno il controllo della creazione e del gioco con il loro personaggio preferito. Incorporando senza soluzione di continuità le ultime tecnologie digitali, LEGO Super Mario è un’esperienza altamente sociale, interattiva e collaborativa per i bambini”, ha continuato la Goldin.

Takashi Tezuka, Executive Officer e Game Producer di Nintendo, ha aggiunto: “Mi sono sempre piaciuti i prodotti LEGO e il modo in cui aiutano i bambini a usare la propria immaginazione per giocare. Il nuovo prodotto che abbiamo creato insieme al LEGO Group cerca di combinare due diversi stili di gioco: uno in cui costruisci liberamente il mondo di Mario e l’altro in cui giochi con Mario nel mondo che hai creato.”

La linea di prodotti LEGO Super Mario verrà lanciata entro la fine dell’anno, ci aspettiamo maggiori dettagli nei prossimi mesi.