L’azienda della mela morsicata, Apple, non rilascia dati ufficiali in merito alle vendite degli AirPods. Tuttavia, noi tutti sappiamo bene che questi accessori risultano essere davvero molto gettonati. Nonostante i famosi auricolari true wireless siano sul mercato da molto tempo, questi continuano ad andare a ruba. Cupertino, fa spesso fatica a rispondere all’elevata domanda. Scopriamo come ha intenzione di reagire l’azienda.

Ebbene sì, sembra che fonti vicine alla casa della mela morsicata abbiano confermato un aumento delle spedizioni di AirPods nel corso del 2020. Ne abbiamo già parlato qualche settimana fa, Cupertino ha preso accordi con i fornitori per potenziare la produzione degli auricolari e aumentarne le spedizioni. Si parla di un incremento molto consistente. Ecco tutti i dettagli a riguardo.

Apple: nel 2020 incremento delle spedizioni di AirPods del 50%

Apple ha intenzione di diversificare ancora il catalogo degli auricolari wireless. Nel corso dell’anno dovremmo veder nascere un nuovo modello di AirPods. Questo, si affiancherà ai modelli già presenti. Considerando l’elevata richiesta, Cupertino ha intenzione di aumentare sensibilmente le spedizioni dell’accessorio nel corso dell’anno. Le fonti parlano di un incremento del 50% rispetto allo scorso anno. Pare che gli accordi con i fornitori ci siano già. I risultati di ciò, però, si vedranno solo nei prossimi mesi.

Se la notizia fosse vera, non ci sarebbero più lunghe attese sul sito Apple per l’acquisto degli iconici auricolari. Ricordiamo che al momento sono necessarie dalle 2 alle 3 settimane per avere un modello di AirPods Pro. Apple risolverà definitivamente la questione? Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.