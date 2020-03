Coronavirus, che cos’è il distanziamento sociale e perché serve?

La pandemia di coronavirus continua ad aumentare i contagi in tutto il mondo, e per cercare di rallentarla è fondamentale il distanziamento sociale

Annullamento di eventi. Chiusura di scuole. Evitare la folla. Stare a casa. Tutte queste azioni hanno un obiettivo in comune e possono aiutare a prevenire la diffusione della malattia del coronavirus: l’allontanamento sociale. Poiché l’epidemia di malattia trasmessa dal coronavirus che è iniziata in Cina è diventata una pandemia, gli esperti di salute pubblica hanno sostenuto che il pubblico si deve impegnare nel “distanziamento sociale”, una pratica cruciale nel ridurre la velocità di trasmissione di una malattia altamente contagiosa come il nuovo coronavirus.

“I Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie definiscono le distanze sociali come rimanere fuori dalle impostazioni della congregazione, evitare raduni di massa e mantenere la distanza (circa 6 piedi o 2 metri) dagli altri quando possibile”.

Il distanziamento sociale per prevenire il coronavirus

La ricerca ha scoperto che SARS-CoV-2, il nome formale del coronavirus che causa l’attuale pandemia, viaggia in goccioline e potrebbe rimanere in volo fino a tre ore dopo che qualcuno che è stato infettato ha tossito o starnutito. Altri studi hanno concluso che i coronavirus possono rimanere in vita sulle superfici da qualche ora a più giorni.

Data la facilità con cui il virus può diffondersi, i funzionari sanitari hanno affermato che il distanziamento sociale è fondamentale quando si tratta di rimanere in buona salute ed evitare di diffondere il virus ad altri.

I comportamenti di distanziamento sociale possono verificarsi su larga scala e allo stesso modo su una scala più individuale. Misure su larga scala che sono già diventate all’ordine del giorno includono la cancellazione di eventi importanti come sfilate e tornei sportivi e la chiusura di spazi pubblici come scuole e chiese.

Funzionari locali in molte parti del paese hanno temporaneamente istituito limiti di capacità in luoghi come sale e teatri. Anche le compagnie hanno seguito queste direttive: la catena cinematografica AMC AMC, ad esempio, ha limitato il numero di biglietti che venderà per le proiezioni di film. “Con questa azione, stiamo facilitando la” distanza sociale “tra gli ospiti che vogliono ancora vedere film su un grande schermo”, ha dichiarato l’amministratore delegato Adam Aron venerdì.

Ma gli americani possono prendere il distanziamento sociale nelle proprie mani. “Gli interventi della comunità come le chiusure di eventi svolgono un ruolo importante, ma i cambiamenti del comportamento individuale sono ancora più importanti”, ha detto Caitlin Rivers, un epidemiologo del Johns Hopkins Center for Health Security. “Le azioni individuali sono umili ma potenti”.