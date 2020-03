Trovare iPhone 11 Pro in offerta risulta essere molto difficile. Tuttavia, ogni tanto, rivenditori come Amazon mettono in offerta una quantità limitata di pezzi. Nelle scorse ore, il noto sito di e-commerce ha deciso di sorprendere tutti con una mega offerta su una precisa variante di iPhone 11 Pro. Andiamo a scoprire tutti i dettagli a riguardo.

iPhone 11 Pro è lo smartphone di fascia alta della mela morsicata. Presentato lo scorso settembre, è stato prontamente elogiato per le sue qualità fotografiche e le sue performance elevate. Il prezzo di listino del prodotto risulta essere non proprio alla portata di tutti. Se avevate intenzione di acquistare il melafonino, l’offerta di Amazon delle scorse ore potrebbe fare al caso vostro. Ecco in cosa consiste la promozione.

Amazon: iPhone 11 Pro ad un prezzo davvero eccezionale

Non è la prima volta che parliamo di sconti Amazon sul nuovo iPhone 11 Pro. Tuttavia, non avevamo mai parlato di uno sconto così consistente. Nelle scorse ore, il noto e-commerce ha deciso di proporre la variante base di iPhone 11 Pro, quella con memoria interna da 64 GB, al prezzo di soli 999 euro. Parliamo di un consistente sconto di 190 euro rispetto al prezzo di listino. Un vero affare per tutti gli appassionati del mondo Apple.

Ricordiamo che l’unica variante proposta a questo prezzo è quella verde notte. Come al solito, si tratta di un’offerta a tempo limitato. Di conseguenza, i prezzi poterebbero cambiare da un momento all’altro. Vi consigliamo, se interessati, di approfittare della promozione il prima possibile per non rimanere a mani vuote. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.