Sono settimane che si parla di un nuovo modello di auricolari Beats, i Powerbeats4. Diverse informazioni sull’accessorio sono arrivate, come al solito, dall’update iOS di Apple. Sembra che manchi davvero poco al debutto del prodotto sul mercato. Un negozio Walmart a New York pare avere già gli auricolari a scaffale. Come mai?

Ebbene sì, qualche giorno fa vi abbiamo detto che gli auricolari Powerbeats4 sarebbero arrivati a breve. Ulteriori conferme di ciò arrivano dalle foto messe online da un utente. Pare che un negozio Walmart a New York abbia già disponibilità dei nuovi auricolari wireless. Apple ha deciso di lanciare il prodotto senza una presentazione ufficiale?

Apple: I Powerbeats4 possono essere già acquistati a New York

La situazione risulta essere più strana che mai. La casa della mela morsicata non ha ancora rivelato ufficialmente i nuovi auricolari wireless a marchio Beats, tuttavia, pare che questi siano disponibili già in alcuni negozi Walmart. Dalla foto pubblicata online si può vedere come gli auricolari siano disponibili a scaffale in tre diverse colorazioni: bianco, nero e rosso. Sul fronte del box si legge che l’autonomia del device è di ben 15 ore. Il prezzo, invece, è decisamente inferiore rispetto alla precedente generazione, 149 dollari. Ricordiamo che i Powerbeats3 hanno un costo di listino di 199 dollari.

Non sappiamo, al momento, se Apple abbia deciso di lanciare il prodotto sul mercato senza una vera e propria presentazione. In ogni caso, ci aspettiamo che il prodotto arrivi nei negozi di tutto il mondo nei prossimi giorni. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.