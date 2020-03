Coronavirus, i colloqui di lavoro si fanno online da casa

Le ditte di assunzione faranno colloqui di lavoro online per gli aspiranti candidati, durante la pandemia di coronavirus. I giganti della tecnologia Google, Amazon e Twitter sono tra il numero crescente di aziende che chiedono al personale di lavorare da casa per tentare di arginare la diffusione.

La strategia fa parte degli sforzi di allontanamento sociale mentre le aziende cercano di rallentare la diffusione del virus. In questo modo, inoltre, è più facile svolgere colloqui in quanto si è più liberi in generale e si riescono a fissare meglio. “In realtà è stato più facile ottenere molti candidati perché erano a casa, annoiati ed il tutto si faceva su telefono cellulare rispetto a quando i candidati erano in riunione, camminavano nelle fabbriche o volavano da qualche parte”, ha dichiarato il direttore generale dell’azienda di reclutamento Steve Ingham .

Il coronavirus ed i colloqui di lavoro online

Le restrizioni ai viaggi in tutto il mondo significano anche che le persone non viaggiano per lavoro, una delle maggiori sfide per i reclutatori che cercano di soddisfare potenziali assunzioni. Pertanto i vari recruiter hanno deciso di eseguire i colloqui di lavoro tramite applicazioni Skype, Zoom e WhatsApp.

Le interviste online si adattano anche alle potenziali assunzioni in quanto richiedono meno tempo e sono più convenienti. “Sono felici di utilizzare questo approccio anche perché consente loro di risparmiare tempo di viaggio e di ridurre al minimo il contatto umano nel corso dell’epidemia di Covid-19”, ha affermato Charlene Tay presso la società di reclutamento Robert Walters a Singapore.

Ma ai candidati in cerca di lavoro viene consigliato di esercitarsi prima di un colloquio online. “Il colloquio online e il colloquio di persona sono due esperienze completamente diverse”, ha dichiarato Sarah Johnston, un allenatore di interviste professionale. “Le persone in cerca di lavoro condividono che può essere più difficile entrare in contatto con l’intervistatore online perché spesso ci sono meno chiacchiere ed è più difficile raccogliere spunti non verbali”, ha aggiunto.