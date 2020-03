Ecco perché la foto di transizione da scimmie a uomo è sbagliata

La foto dell'evoluzione dell'uomo dalla scimmia all'Homo Sapiens non è propriamente corretta, in quanto ogni essere ha aggiunto ma anche perso molti geni

L’evoluzione spiega come sono diventati tutti gli esseri viventi, inclusi noi. Sarebbe facile supporre che l’evoluzione funzioni aggiungendo continuamente funzionalità agli organismi, aumentandone costantemente la complessità. Alcuni pesci si sono evoluti con le gambe e camminarono sulla terra. Alcuni dinosauri hanno evoluto le ali e hanno iniziato a volare. Tuttavia questa è una delle idee sbagliate più predominanti e frustranti sull’evoluzione.

In un recente studio pubblicato su Nature Ecology and Evolution, sono stati confrontati i genomi completi di oltre 100 organismi (principalmente animali), per studiare come il regno animale si è evoluto a livello genetico. I risultati mostrano che le origini di grandi gruppi di animali, come quello che comprende gli esseri umani, sono legate non all’aggiunta di nuovi geni ma a enormi perdite genetiche. Ciò dimostra che la classica foto che ci viene mostrata dell’evoluzione dalla scimmia all’uomo non è così corretta e veritiera come si crede.

L’errore della foto dell’evoluzione dell’uomo

La maggior parte degli animali può essere raggruppata in grandi lignaggi evolutivi, rami sull’albero della vita che mostrano come gli animali vivi oggi si siano evoluti da una serie di antenati condivisi. Per rispondere alla nostra domanda, se la foto classica sull’evoluzione dell’uomo è veritiera, abbiamo studiato ogni lignaggio animale per il quale era disponibile pubblicamente una sequenza genomica e molti lignaggi non animali con cui confrontarli.

Una discendenza animale è quella dei deuterostomi, che comprende umani e altri vertebrati, nonché stelle marine o ricci di mare. Un altro sono gli ecdisozoi, che comprendono gli artropodi (insetti, aragoste, ragni, millepiedi) e altri animali muta come i nematodi. I vertebrati e gli insetti sono considerati alcuni degli animali più complessi. Infine, abbiamo un lignaggio, i lophotrochozoans, che include animali come molluschi (lumache, per esempio) o anellidi (lombrichi), tra molti altri.

Abbiamo preso questa variegata selezione di organismi e abbiamo cercato di vedere come fossero collegati all’albero della vita e quali geni condividessero e non condividessero. Se un gene era presente in un ramo più vecchio dell’albero e non in un ramo più giovane, abbiamo dedotto che questo gene era stato perso. Se un gene non era presente nei rami più vecchi ma appariva in un ramo più giovane, allora lo consideravamo un gene nuovo che era stato acquisito nel ramo più giovane.

I risultati hanno mostrato un numero senza precedenti di geni persi e acquisiti, cosa mai vista prima nelle analisi precedenti. Due dei principali lignaggi, i deuterostomi (compresi gli esseri umani) e gli ecdisozoi (compresi gli insetti), hanno mostrato il maggior numero di perdite geniche.

I risultati confermano il quadro fornito da Stephen Jay Gould dimostrando che, a livello genico, la vita animale è emersa lasciando il pub e facendo un grande salto di complessità. Ma dopo l’entusiasmo iniziale, alcuni lignaggi si sono avvicinati al pub perdendo geni, mentre altri lignaggi si sono spostati verso la pista acquisendo geni.