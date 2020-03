La casa della mela morsicata, Apple, lancerà molto presto un nuovo modello di iPhone. Stiamo parlando, ovviamente, del tanto chiacchierato iPhone SE 2 o iPhone 9 (il nome ufficiale non è ancora stato confermato). Stando a quanto scoperto da 9to5Mac all’interno dei codici di iOS 14, il dispositivo arriverà in ben 2 varianti. Ecco tutti i dettagli a riguardo.

Ebbene sì, sembra proprio che Apple abbia in programma di lanciare due differenti varianti di iPhone 9. Fino ad ora abbiamo parlato solamente di una versione del device. I codici di iOS 14 analizzati nelle scorse ore, fanno chiari riferimenti ad una versione “Plus”. Quali saranno le caratteristiche dei due device?

Apple lancerà anche un iPhone 9 Plus?

La casa della mela morsicata avrebbe dovuto lanciare iPhone 9 nel corso di questo mese. Tuttavia, l’emergenza Coronavirus ha spinto l’azienda a rivedere i suoi piani. Quando uscirà, iPhone 9 sarà probabilmente disponibile in due differenti varianti. I codici di iOS 14 parlano di un modello standard con display da 4,7 pollici e di un modello plus con display da 5,5 pollici. Parliamo delle stesse diagonali di iPhone 8 e iPhone 8 Plus. Al momento abbiamo pochissime informazioni sul nuovo device. Ciò che è certo è che questo condividerà gran parte delle caratteristiche già elencate per iPhone 9.

Ricordiamo che i due dispositivi verranno proposti come entry level. Il prezzo per la variante base di iPhone 9 dovrebbe aggirarsi attorno ai 399 dollari. In Italia, quindi, intorno ai 500 euro. Non ci resta che aspettare la presentazione ufficiale per scoprire la verità. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.