Dopo averli visti, qualche giorno fa all’interno di un negozio di New York, Apple ha finalmente deciso di presentare ufficialmente i nuovi auricolari a marchio Beats, Powerbeats4. Gli auricolari wireless di cui parliamo da oramai diverse settimane saranno disponibili a breve. Ecco quali sono le caratteristiche chiave del nuovo dispositivo.

Ebbene sì, come avevamo già anticipato in un precedente articolo, i Powerbeats4 altro non sono che una versione aggiornata dei Powerbeats3. Questi hanno un nuovo design e un chip di ultima generazione. Inoltre, aumenta sensibilmente l’autonomia. Scopriamo insieme tutti i dettagli a riguardo.

Apple: gli auricolari Powerbeats4 saranno disponibili a partire dal 18 marzo

Finalmente Apple si è decisa, i Powerbeats4 sono stati presentati ufficialmente. Questi saranno disponibili a partire dal prossimo 18 marzo in ben tre differenti colorazioni: nero, rosso e bianco. Come abbiamo già detto in precedenza, questi montano il nuovo chip H1 già presente su AirPods di seconda generazione, AirPods Pro e Powerbeats Pro. Questo permetterà agli utenti di sfruttare la funzione “Hey Siri” anche su questo nuovo dispositivo. L’autonomia degli auricolari sale da 12 ore (Powerbeats3) a ben 15. Beh che dire, un ottimo prodotto per chi vuole un’alternativa agli AirPods.

Cupertino ha già annunciato il prezzo di vendita degli auricolari per il mercato americano, 149 dollari. Al momento, però, non sono note le informazioni riguardo al rilascio e al prezzo del prodotto nel nostro paese. Ci aspettiamo che informazioni in merito a ciò arriveranno in questi giorni. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.