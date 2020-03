Il lancio di un nuovo modello di iPad è atteso da diverse settimane. Questo, potrebbe essere più vicino che mai. Nelle scorse ore, la casa della mela morsicata, Apple, ha registrato un nuovo modello di iPad presso l’unione economica eurasiatica (UEE). Ciò significa, ovviamente, che un nuovo modello di tablet di Cupertino sta per arrivare sul mercato. Di che variante si tratterà? Scopriamo tutti i dettagli a riguardo.

Da anni, il database dell’Unione economia eurasiatica anticipa l’uscita dei prodotti della mela morsicata e non solo. Ricordiamo, infatti, che per essere rilasciati, le aziende devono necessariamente registrare i loro prodotti all’interno del database. A quando la data di lancio del nuovo tablet Apple?

Apple: un nuovo modello di iPad è in arrivo sul mercato

Ebbene sì, un nuovo modello di iPad è comparso nelle scorse ore all’interno del database dell’unione economica eurasiatica. Il device viene identificato con il codice A2229. Al momento, purtroppo, non possiamo confermare di quale modello in particolare si tratta. Le ipotesi a riguardo sono due: c’è chi pensa che si tratti del tanto atteso nuovo iPad Pro e c’è chi pensa che sia una nuova versione entry level dotata di display mini-LED. Dubbi rimangono anche per quanto riguarda la data di lancio del dispositivo.

Il fatto che Cupertino abbia registrato un nuovo modello di iPad all’interno del database, infatti, non vuol dire necessariamente che questo è in arrivo sul mercato. Il prodotto, infatti, potrebbe essere rilasciato anche a distanza di alcune settimane. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.