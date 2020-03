Sembra che la casa del fenomeno videoludico degli ultimi tempi, Epic Games, voglia mettere in primo piano la fantasia degli utenti. Molto presto, infatti, anche l’iconico autobus di Fortnite si potrà personalizzare. Tracce della nuova funzione sono state scovate da un dataminer all’interno dei codici di gioco. Scopriamo insieme tutti i dettagli a riguardo.

Ebbene sì, sembra che siano in arrivo delle wrap per l’iconico autobus di Fortnite. A confermarlo, un dataminer famoso su Twitter, Spedicey1. La funzione non risulta essere nuova all’interno dei codici di gioco. Questa, infatti, era già stata introdotta in passato. Sarà la volta buona che Epic Games la attivi all’interno del gioco?

Fortnite: l’autobus si potrà personalizzare come le armi

Ebbene sì, pare proprio che l’autobus si potrà personalizzare alla stessa maniera delle armi. Un nuovo slot dedicato al veicolo verrà introdotto proprio di fianco alla sezione di personalizzazione delle armi. Il dataminer spiega come la funzione non sia nuova all’interno dei codici di gioco. Questa, infatti, era già comparsa nelle scorse stagioni. Tuttavia, pare che Epic Games, allora, decise di metterla in stand-by. Sarà che l’azienda abbia avuto un ripensamento sulla feature. I videogiocatori sono speranzosi, sono partire le scommesse sulla prima skin specifica per il bus.

Sembra che la più gettonata in assoluto sia quella a tema Deadpool. Questa è stata vista nella lettera di Wake all’interno del suo nascondiglio. Trattandosi di semplici rumor, non possiamo confermare che quanto appena detto avrà un riscontro reale. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.