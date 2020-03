Ci troviamo tutti in una situazione particolare, chi più chi meno. Abbiamo visto molti punti deboli e molti punti di forza che non sapevamo di avere, oltre che tante vie di mezzo. L’importanza della digitalizzazione e dell’innovazione tecnologia sono ormai palesi e si spera che finito tutto questo ci si impegni comunque a progredire in tal senso. Per il momento, ci sono comunque soluzioni utili come APP33.

APP33 è un progetto portato avanti da Laborest, divisione Medical Health di Uriach Italy e di SINut, società italiana di Nutraceutica. Lo scopo che si prefigge questa applicazione è di rispondere alle nuove esigenze in fatto di sicurezza e prevenzione, esigenze in molti casi evolute in questo clima di distanziamento sociale obbligatorio.

L’app si pone l’obiettivo di accompagnare gli utenti nella gestione quotidiana dei propri trattamenti nutraceutici e al tempo stesso rende più facile l’accesso a prodotti proprio del marchio Laborest tramite il pratico e-commerce.

APP33 e le nuove esigenze

Un trattamento nutraceutico per avere maggiore effetto deve essere accompagnato da alcuni aspetti fondamentali, come la costanza e la regolarità. L’applicazione in questione consente agli utenti di impostare tutti i parametri del trattamento consigliato e o concordato con il medico in precedenza con comodità sul proprio smartphone. Fatto questo, l’APP33 manderà tutte le notifiche necessarie per ricordare gli step quotidiani.

Altro aspetto che allo stato attuale delle cose potrebbe subire qualche interferenza, è l’approvvigionamento. Per questo il servizio e-commerce collegato risulta perfetto. Permette di acquistare i prodotti usufruendo anche di uno sconto speciale del 33% con consegna a casa. APP33 si può trovare sia sul Google Play Store per i dispositivi Android, ma anche sull’App Store per quelli iOS. Questo il link del sito ufficiale.

https://youtu.be/poDIOKXd9Sc