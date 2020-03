Coronavirus, le aziende dei principali social usano l’IA a lavoro

YouTube, Twitter e Facebook si affidano tutti all’intelligenza artificiale e agli strumenti automatizzati per trovare materiale problematico sulle loro piattaforme. I giganti della tecnologia ammettono che ciò può portare ad alcuni errori, ma affermano che devono ancora rimuovere i contenuti dannosi. Lo spavento del coronavirus ha portato a un’ondata di disinformazione medica in tutto il web.

Google, proprietario di YouTube, ha affermato che i ricorsi sui contenuti rimossi erroneamente potrebbero richiedere più tempo in base alle nuove misure. Twitter, nel frattempo, ha promesso che nessun account sospeso da software automatizzato sarebbe stato definitivamente vietato senza una revisione umana.

L’IA nei social per combattere la disinformazione da coronavirus

Le operazioni di revisione dei contenuti per Facebook, Twitter e Google sono diffuse in tutto il mondo, anche negli Stati Uniti, in India e in Spagna. Tutti quei paesi hanno affermato che i dipendenti dovrebbero lavorare da casa, ma il passaggio dall’operazione di revisione del contenuto al lavoro remoto è complicato.

Facebook ha inviato a casa tutti i suoi revisori dei contenuti fino a nuovo avviso e afferma che li sta pagando in questo periodo. In un post sul blog, Facebook ha dichiarato:“Con meno persone disponibili per la revisione umana continueremo a dare la priorità ai danni imminenti e ad aumentare la nostra dipendenza dai rilevamenti proattivi in ​​altre aree”.

Twitter ha affermato che aumenterebbe l’utilizzo dell’apprendimento automatico e dell’automazione, ma ha riconosciuto che “a volte manca il contesto che i nostri team propongono e questo può farci commettere errori”.

E a quasi tutti i dipendenti a tempo pieno di Google in tutto il mondo è stato ordinato di lavorare da casa a causa della pandemia di coronavirus. “Ciò significa che i sistemi automatizzati inizieranno a rimuovere alcuni contenuti senza revisione umana”, ha affermato YouTube in un blog. “Mentre lo facciamo, utenti e creatori potrebbero vedere un aumento delle rimozioni dei video, inclusi alcuni video che potrebbero non violare le norme. Le nostre precauzioni per la forza lavoro comporteranno anche revisioni in ritardo degli appelli.”