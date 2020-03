La casa del fenomeno videoludico degli ultimi tempi, Epic Games, ha finalmente lasciato un nuovo aggiornamento di Fortnite. Stiamo parlando, ovviamente, della versione 12.20 del gioco. E’ circa una settimana che i fan del noto battle royale non aspettano altro. In questo articolo, andiamo a scoprire quelle che sono le principali novità dell’aggiornamento.

Trattandosi di un aggiornamento importante, le novità introdotte da Epic Games sono state molte. Arrivano finalmente i tanto chiacchierati aerei e viene abilitata una modalità molto particolare. Ecco tutti i dettagli del nuovo update di Fortnite.

Fortnite: arrivano gli elicotteri e la nuova modalità “Giochi di Spie”

Ebbene sì, questa volta Epic Games ci è andata giù pesante con le novità all’interno della modalità battle royale di Fortnite. Dopo settimane di chiacchiere, l’azienda del fenomeno videoludico ha deciso di portare nel gioco gli elicotteri. Questi permettono di trasportare fino a quattro giocatori contemporaneamente e si trovano in punti della mappa specifici. Ovviamente, questa non risulta essere l’unica novità dell’aggiornamento. Epic Games ha abilitato, infatti, anche una nuova modalità chiamata “Giochi di Spie”. Quest’ultima, riservata ai possessori del Pass Battaglia, consiste nel giocare partite in cui si cerca di ottenere valigette contenenti informazioni. Una volta ottenute, queste si potranno utilizzare per sbloccare tecnologie da usare all’interno della modalità stessa.

E’ stata aggiunta anche una nuova sezione all’interno dell’armadietto. Grazie ad essa, si potranno creare set di cosmetici pronti all’utilizzo. In questo modo, organizzare le skin sarà decisamente più semplice. Ricordiamo che quanto appena detto risulta essere solo una piccola parte dell’aggiornamento. Molte novità, infatti, verranno introdotte all’interno del gioco nei prossimi giorni. I dataminer, prontamente, scoveranno in anticipo le aggiunte più interessanti. Restate in attesa per ulteriori aggiornamenti a riguardo.