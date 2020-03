Una foto della Nasa rivela una “splendida isola galassia”

La NASA ha rivelato una straordinaria immagine di un’enorme galassia distante 47 milioni di anni luce. L’enorme galassia M77 è stata scattata dal telescopio spaziale Hubble e può essere vista con dettagli eccezionali. M77, o Messier 77, ha dimensioni sbalorditive in 100.000 anni luce di diametro. Fu scoperto per la prima volta dall’astronomo francese Pierre Méchain nel 1780. Pensava che fosse una nebulosa, una gigantesca nuvola di polvere e gas nello spazio. Ma la scoperta fu in seguito comunicata al compagno di gergo gallico Charles Messier, che la descrisse come un ammasso stellare.

La foto della Nasa della galassia M77

Questa settimana, la Nasa lo ha descritto come un “meraviglioso universo dell’isola”, visto di fronte con un nucleo luminoso. Il centro compatto e luminoso è ben studiato dagli astronomi che cercano di indagare sul misterioso buco nero supermassiccio.

L’ultima immagine della galassia della NASA è estremamente nitida ed è stata catturata dal telescopio spaziale Hubble. È dominato dalla luce rossa, che viene emessa dall’abbondante idrogeno nella galassia. “L’immagine mostra i dettagli dei bracci a spirale tortuosi della spirale tracciati da nuvole di polvere oscuranti”, ha spiegato la Nasa. “E regioni a forma di stella colorate di rosso si avvicinano al nucleo luminoso della galassia.”

M77 è una galassia attiva con un nucleo che è oscurato dalla vista dalla polvere astronomica. È uno dei più brillanti e meglio studiati di questo tipo di galassia. Solo una supernova (una potente esplosione stellare) è stata rilevata in M77-SN 2018ivc, trovata il 24 novembre 2018.