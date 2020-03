Oggi è una giornata ricca di novità per i fan della mela morsicata. Il colosso di Cupertino, Apple, ha appena annunciato la data di lancio dell’atteso aggiornamento iOS 13.4. In concomitanza, ha anche rilasciato la Golden Master per gli sviluppatori. Andiamo a scoprire tutti i dettagli a riguardo.

Ebbene sì, oramai tutti conoscerete bene iOS 13.4. Sono settimane che parliamo delle novità introdotte dalle varie beta dell’update. Pare che il momento del lancio ufficiale sia quasi arrivato. Andiamo a scoprire quale sarà il giorno di lancio di iOS 13.4, e non solo, al pubblico.

Apple: iOS 13.4 ecco le novità in arrivo su iPhone

Nelle scorse ore, Apple ha ufficialmente rilasciato la Golden Master di iOS 13.4 e iPadOS 13.4. Per chi non lo sapesse, la Golden Master altro non è che l’ultima beta prima del rilascio ufficiale dell’update al pubblico. Questa, risulta essere un’esclusiva degli sviluppatori. La Golden Master non introduce novità. Le uniche differenze rispetto alla precedente beta stanno nella correzione dei bug. Come vi abbiamo anticipato ad inizio articolo, il colosso di Cupertino ha anche annunciato la data di rilascio ufficiale degli update. Sia iPadOS che iOS arriveranno il prossimo 24 marzo.

Ricordiamo che saranno diverse le novità in arrivo su entrambi i dispositivi: CarKey, miglioramenti per la funzione “Hey Siri”, ecc. iPadOS 13.4, ad esempio, introdurrà il supporto di iPad per i trackpad. Quest’aggiunta, non riguarderà solamente il nuovo iPad Pro, ma anche tutti i modelli di iPad che possono ricevere l’aggiornamento. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo