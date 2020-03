Facebook ha accusato un bug nei suoi sistemi, che blocca erroneamente gli articoli di notizie sul coronavirus dall’essere pubblicati nei feed di notizie delle persone. Gli utenti del social network si sono lamentati di articoli di organizzazioni giornalistiche segnalati per violazione delle linee guida della community dell’azienda. I siti di notizie che sono stati colpiti includono BBC, The Atlantic e The Independent.

Problemi simili sono stati segnalati anche dagli utenti di Instagram, di proprietà del colosso dei social media. Facebook ha affermato che il problema deriva da un “bug in un sistema antispam” che ha erroneamente riconosciuto il contenuto come problematico. “Abbiamo ripristinato tutti i post che sono stati rimossi in modo errato, inclusi i post su tutti gli argomenti, non solo quelli relativi a Covid-19”, ha dichiarato Guy Rosen, Vice President of Integrity di Facebook. “Questo è stato un problema con un sistema automatizzato che rimuove i collegamenti a siti Web offensivi, ma ha erroneamente rimosso anche molti altri post.”

Il bug di Facebook sul coronavirus

Martedì scorso, Facebook ha annunciato di aver definito i lavoratori a contratto a casa responsabili della moderazione dei contenuti rispetto alle preoccupazioni sull’epidemia di coronavirus.

La società fa affidamento ora su una combinazione di algoritmi di intelligenza artificiale e moderatori umani per i suoi servizi di revisione dei contenuti. “Crediamo che gli investimenti che abbiamo fatto negli ultimi tre anni ci abbiano preparato a questa situazione”, ha scritto Facebook in un post sul blog. “Detto questo, potrebbero esserci alcune limitazioni a questo approccio e potremmo vedere tempi di risposta più lunghi e di conseguenza fare più errori.”