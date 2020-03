Coronavirus, le persone asintomatiche potrebbero guidare la diffusione

Nuovi studi in diversi paesi e un grande focolaio di coronavirus in Massachusetts mettono in discussione affermazioni rassicuranti da parte dei funzionari statunitensi sul modo in cui il nuovo virus si diffonde. Questi funzionari hanno sottolineato che il virus è diffuso principalmente da persone che stanno già manifestando sintomi, come febbre, tosse o difficoltà respiratorie. Se questo è vero, è una buona notizia, dal momento che le persone che sono ovviamente malate possono essere identificate e isolate, rendendo più facile controllare un focolaio.

Ma sembra che un gruppo di coronavirus del Massachusetts con almeno 82 casi sia stato avviato da persone che non stavano ancora manifestando sintomi e più di una mezza dozzina di studi hanno dimostrato che le persone senza sintomi stanno causando notevoli quantità di infezione.

Le persone asintomatiche diffondono il coronavirus

Per settimane, i funzionari federali hanno sottolineato che la trasmissione asintomatica può avvenire, ma hanno affermato che non è un fattore significativo nella diffusione del virus.

Questa settimana, il segretario alla Salute e ai servizi umani degli Stati Uniti, Alex Azar, ha riferito che la diffusione asintomatica “non è il principale motore” della diffusione del nuovo coronavirus.

“Devi davvero concentrarti solo sugli individui che sono sintomatici“, ha detto. “[La strategia di contenimento] dipende davvero dalla presentazione sintomatica.”

Il sito web dei Centri statunitensi per il controllo e la prevenzione delle malattie fa eco a tale valutazione. “Qualche diffusione potrebbe essere possibile prima che le persone mostrino sintomi; ci sono state segnalazioni di ciò che si sta verificando con questo nuovo coronavirus, ma non si ritiene che questo sia il modo principale in cui il virus si diffonde”, secondo il sito web.

Ma recentemente, la coordinatrice nazionale americana, Deborah Birx, ha parlato della pandemia di coronavirus e di come anche le persone asintomatiche, ovvero senza sintomi, possono essere una pericolosa e nascosta via di contagio.

“Fino a quando non capirai davvero quante persone sono asintomatiche e trasmettono il virus in modo asintomatico, pensiamo che sia meglio per l’intero pubblico americano sapere che il rischio di malattie gravi può essere basso, ma potrebbero potenzialmente diffondere il virus ad altri. Ecco perché chiediamo a tutti gli americani di assumersi la responsabilità personale per impedire tale diffusione.”