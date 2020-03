Un gruppo di scienziati australiani ha scoperto come il sistema immunitario combatte Covid-19. Informazioni che possono essere di vitale importanza nella corsa per trovare un vaccino contro il nuovo coronavirus, la cui pandemia si è già diffusa in 162 paesi.

In un articolo pubblicato questo martedì sulla rivista scientifica Nature Medicine, un team di ricercatori del Peter Doherty Institute of Infection and Immunity, dell’ Università di Melbourne in Australia, afferma che la reazione del sistema immunitario contro Covid-19 è simile a quella di influenza. “Il nostro studio fornisce nuovi contributi per comprendere l’ampiezza e la cinetica delle risposte del sistema immunitario durante un caso non grave di Covid-19“, afferma l’articolo.

Lo studio

Gli scienziati hanno studiato campioni di sangue di un paziente di 47 anni, infetto da coronavirus, tornato da un viaggio dalla città cinese di Wuhan, l’origine della pandemia, in Australia. Il paziente, che non aveva patologie precedenti, è stato messo in isolamento, durante il quale è riuscito a superare la malattia, 13 giorni dopo averla contratta.

Data la recente comparsa del nuovo coronavirus, gli scienziati hanno ancora poche informazioni sul suo comportamento e su come il corpo umano reagisce al virus, ma la scoperta del team australiano potrebbe aiutare a scoprire come combatterlo. “Queste informazioni ci consentiranno di valutare qualsiasi candidato alla vaccinazione, poiché in un mondo ideale il vaccino deve imitare la risposta immunitaria del nostro corpo“, ha spiegato il microbiologo Katherine Kedzierska, leader del gruppo di ricerca e principale autore dello studio.

“Il nostro studio mostra per la prima volta che il corpo umano può ottenere l’immunità al virus che causa Covid-19, combattere e riprendersi dalla malattia“, ha aggiunto il ricercatore olandese Carolien E. van de Sandt, un membro del team di scienziati. Secondo Katherine Kedzierska, le cellule che sono state osservate “emergere”, poco prima del recupero del paziente, sono le stesse cellule che combattono l’influenza.

Combattere il coronavirus potrebbe aver trovato i suoi primi soldati.