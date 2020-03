Il coronavirus sta colpendo duramente anche l’industria videoludica, infatti praticamente tutti gli eventi in programma sono stati cancellati o rinviati. Oggi anche Valve si adatta alla situazione lanciando il primo Steam Game Festival digitale; una sorta di showcase virtuale con i giochi che sarebbero stati in mostra durante la GDC 2020 (Game Developer Conference) in questi giorni a San Francisco.

Lo Steam Game Festival: Spring Edition (Festival dei Giochi di Steam) inizia da oggi con oltre quaranta giochi in mostra e demo gratuite che le persone a casa potranno giocare fino a lunedì. Un’iniziativa davvero interessante, e non sarebbe male se qualcosa del genere diventasse un appuntamento fisso nell’industria dei videogiochi.

Valve ha tenuto il suo primo Steam Game Festival a dicembre in occasione dei The Game Awards.

Una GDC virtuale aperta a tutti

Per via della pandemia la GDC sta trasmettendo su Twitch una selezione di conferenze che avrebbero dovuto svolgersi durante l’evento questa settimana. Anche Microsoft trasmetterà un suo livestream per la GDC.

Valve ha dichiarato che “la Spring Edition permette ad un’ampia selezione di sviluppatori la possibilità di far provare i loro giochi che avrebbero dovuto mostrarsi in showcase come Indie Megabooth, Day Of The Devs e The Mix durante la GDC di quest’anno”.

Lo Steam Game Festival: Spring Edition parte da oggi e sarà disponibile fino alle 18:00 del 23 marzo. Se volete tuffarvi nell’ampia selezione di demo potete farlo da qui.