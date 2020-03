Xbox series X: ecco tutto ciò che devi sapere sulle specifiche tecniche

Le specifiche della nuova Xbox Series X sono state recentemente rivelate e abbiamo fatto un tuffo nelle specifiche per vedere cosa significano per i giocatori. La prossima generazione di console si profila da qualche parte all’orizzonte, provocandoci con una versione di fine 2020. E fino ad ora non ci sono state molte informazioni su cosa potevamo aspettarci da Xbox Series X e PS5, oltre ad alcune vaghe cose dal suono falso come “8K” e “tempi di caricamento istantanei”.

Microsoft ha rivelato alcune informazioni in un post di blog un paio di settimane fa, ma ciò era in gran parte limitato a una vaga affermazione che la GPU sarebbe stata in grado di 12 teraflop di prestazioni di calcolo e non ci ha detto molto oltre. Ma ora che Microsoft ha rivelato quasi tutto ciò che dobbiamo sapere sull’hardware attraverso un lungo post su Eurogamer, abbiamo un quadro molto più chiaro di ciò che sarà in grado di Xbox Series X, con un hardware veramente di alto livello.

La scheda tecnica dell’Xbox Series X

Da un po’ di tempo sappiamo che l’Xbox Series presenterebbe un processore AMD Zen 2 e la grafica RDNA 2, ma ora disponiamo di alcune informazioni hardware specifiche. Xbox Series X avrà un processore a 8-core, con un clock massimo di 3,8 GHz. Vedrete che, piuttosto che aumentare automaticamente i core clock quando c’è un headroom termico e una richiesta di maggiori prestazioni, il processore rimarrà sempre a una velocità di clock, a seconda di come gli sviluppatori usano le CPU.

Poiché la maggior parte dei giochi in questo momento dà la priorità ad alcuni core con alte velocità di clock, questo ha più senso in questo momento, ma potremmo vedere una mossa per i giochi per dare la priorità alle prestazioni multi-thread in futuro, e questo approccio lascerebbe aperta la Xbox Series X a quello col passare del tempo. Ciò che è particolarmente interessante, tuttavia, è la GPU in offerta qui. Microsoft ha deciso di utilizzare una GPU 12TFLOP per il gameplay a risoluzione 4K.