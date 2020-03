Antartide, avvistata una creatura mai vista prima sotto il ghiaccio

Più di 1.000 scienziati sono posizionati in Antartide, dove le temperature scendono sotto i -90°C, per studiare i cambiamenti climatici e la storia della Terra. Il paesaggio sterile dà loro accesso a un mondo incontaminato, dove possono completare le loro ricerche senza intrusioni da parte di terzi. Ma, a volte si dirigono anche sotto il ghiaccio, per raggiungere l’apice di un ecosistema incontaminato da millenni, e il documentario su Under the Ice di Advexon ha rivelato alcune delle cose incredibili che accadono quando lo fanno.

ll team ha quindi praticato un buco nel ghiaccio utilizzando una serie di strumenti, prima di immergersi sotto la superficie. Ma quando sono arrivati ​​lì, hanno scoperto qualcosa di incredibile.

Una nuova creatura sotto il ghiaccio dell’Antartide

Il team, composto da tre scienziati, ha scoperto nella sua immersione una creatura mai vista prima in tante spedizioni. I ricercatori hanno aggiunto: “Questo è un tipo di stella marina che non hanno mai visto prima. Sta usando le sue lunghe braccia per raccogliere il plancton dall’acqua mentre la corrente passa.”

Il documentario ha poi rivelato un incredibile fenomeno a cui il team ha assistito sotto la superficie. “Sta assistendo agli effetti creati quando la neve di queste scogliere si scioglie e affonda sotto le crepe nelle rocce. Sotto la superficie, l’acqua dolce che filtra indietro dalle rocce è congelata dall’acqua di mare più fredda, sembra una cascata ghiacciata. Il sole ha fornito energia alle alghe, che stanno diventando verdi e dorate. Presto le alghe fioriranno nell’acqua e finiranno la stagione rovinando la visibilità, ma per ora è semplicemente bellissima.”