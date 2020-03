Torniamo a parlare delle mitiche offerte di Amazon sui prodotti della mela morsicata, Apple. Ancora una volta, oggi, i protagonisti sono gli AirPods Pro. I nuovi auricolari del colosso di Cupertino hanno letteralmente fatto centro. Questi, sono andati a ruba fin dai primi giorni dal lancio. Nelle scorse ore, Amazon ha deciso di ridurne il prezzo. Scopriamo insieme in cosa consiste la nuova offerta.

Gli AirPods Pro sono stati lanciati da Apple nel corso del mese di novembre 2019. Fin da subito, il successo del dispositivo è stato enorme. Questi hanno fatto colpo sopratutto per la nuova funzione di cancellazione attiva del rumore. Ora, grazie ad Amazon, è il momento giusto per portarseli a casa ad un prezzo molto conveniente. Ecco la promozione del noto e-commerce.

Apple: AirPods Pro al prezzo più basso mai visto su Amazon

Già negli scorsi giorni, il noto e-commerce si era dato da fare con le promozioni sugli AirPods Pro. Quella lanciata nelle scorse ore, tuttavia, risulta essere l’offerta più vantaggiosa mai vista sul prodotto. Attualmente, Amazon propone gli auricolari al costo di 239 euro. Parliamo di uno sconto di ben 40 euro rispetto al prezzo di listino di 279 euro. Una riduzione consistente considerando il prodotto.

Le scorte del dispositivo, come al solito, risultano essere davvero molto limitate. Nel momento in cui scriviamo, ad esempio, sono disponibili solamente 10 pezzi. Vi consigliamo, se interessati, di approfittare della promozione il prima possibile per non rimanere a mani vuote. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.