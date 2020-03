Coronavirus: WhatsApp punta a fermare le fake news sulla propria app

Whatsapp è il servizio di messaggistica più utilizzato al mondo, e proprio per questo è attualmente centro di diffusione di disinformazione sul coronavirus. L’app di proprietà di Facebook era stata utilizzata per diffondere false voci durante la pandemia di COVID-19, spesso sotto forma di messaggi vocali e di testo anonimi.

In un esempio recente, un messaggio vocale falso è stato condiviso su WhatsApp affermando che i ricercatori dell’Università di Medicina di Vienna avevano trovato un legame tra ibuprofene e sintomi più gravi di Coronavirus.

In una dichiarazione a Euronews, WhatsApp afferma di essere “impegnato” nell’affrontare i messaggi virali e di aver ridotto il numero di chat a cui i messaggi possono essere inoltrati contemporaneamente. “Incoraggiamo tutti gli utenti a verificare i fatti online prima di condividere i messaggi che sono stati inoltrati a loro e incoraggiamo gli utenti a interagire direttamente con fonti attendibili e ufficiali per informazioni importanti”.

Whatsapp contro le fake news sul coronavirus

Mercoledì WhatsApp ha presentato il suo centro informazioni sul Coronavirus in tutto il mondo, che mira a “fornire una guida semplice e attuabile” per gli operatori sanitari, i governi e le aziende che si affidano al software. Saranno inoltre disponibili risorse per gli utenti per “ridurre la diffusione di voci e connettersi con informazioni sanitarie accurate”.

La mossa è in collaborazione con l’Organizzazione mondiale della sanità, l’UNICEF e il programma di sviluppo delle Nazioni Unite. WhatsApp ha annunciato che donerà anche $ 1,000,000 (€ 900,000) a International Fact-Checking Network (IFCN) indipendente del Poynter Institute.La sovvenzione è destinata a sostenere l’Alleanza #CoronaVirusFacts, che comprende oltre 100 organizzazioni locali in almeno 45 paesi.

“Sappiamo che i nostri utenti stanno contattando WhatsApp più che mai in questo momento di crisi, che si tratti di amici e persone care, medici per pazienti o insegnanti per studenti”, ha affermato Will Cathcart, capo di WhatsApp. “Volevamo fornire una semplice risorsa che possa aiutare a connettere le persone in questo momento.”